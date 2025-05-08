Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили более 500 млн манатов

Резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и прибыль в течение 10 лет с даты регистрации, налога на добавленную стоимость при ввозе техники, технологического оборудования и установок, ввозимых в производственных целях, а также от таможенных пошлин.

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