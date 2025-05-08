В Милли Меджлисе Азербайджана предложили разработать проект резолюции, осуждающей передачу Зангезура Армении

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана предложили разработать проект резолюции, осуждающий факт передачи Зангезура Армении решением СССР.

Как сообщает Trend, с этим предложением выступил депутат Кямал Джафаров во время выступления на специальном заседании парламента на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", посвященном "Году Конституции и суверенитета".

Он отметил, что на встрече с западными азербайджанцами 24 декабря 2022 года глава азербайджанского государства назвал предательством и преступлением передачу Армении исторического азербайджанского города Иреван.

"Это объективная историческая правда. Основываясь на этом, предлагаю в рамках "Года Конституции и суверенитета" с целью правового устранения исторической несправедливости подготовить проект резолюции Милли Меджлиса, осуждающей решение АДР относительно Иревана, а параллельно принять отдельное постановление, осуждающее факт передачи Зангезура Армении путем его отделения от Азербайджана решением советской власти в 1920 году", - сказал депутат.

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