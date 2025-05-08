Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

В Иране произошло сильное землетрясение

Иран Материалы 8 мая 2025 09:56 (UTC +04:00)
В Иране произошло сильное землетрясение
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:53 по местному времени в Шахрудском районе провинции Симнан на Cевере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров. Подземные толчки ощущались также в прилегающих районах.

Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости