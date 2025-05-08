В Иране произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:53 по местному времени в Шахрудском районе провинции Симнан на Cевере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров. Подземные толчки ощущались также в прилегающих районах.

Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

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