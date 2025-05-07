Спикер Милли Меджлиса Азербайджана обсудила с Президентом ОАЭ расширение отношений между странами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Объединённые Арабские Эмираты спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Президентом страны Шейхом Мухаммадом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Как сообщает Trend, сердечно приветствовавший спикера Милли Меджлиса Азербайджана Президент Шейх Мухаммад бин Зайед Аль Нахайян выразил уверенность в том, что этот визит внесёт вклад в ещё большее расширение связей между нашими парламентами.

Спикер Сахиба Гафарова, выразив благодарность за оказанное гостеприимство, передала приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян попросил передать его приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы было отмечено наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами в политической, экономической и других сферах, а также упомянуто наличие обширных возможностей для дальнейшего расширения этих связей.

Как было сказано, активный политический диалог и регулярные контакты между главами государств играют весьма важную роль в развитии сотрудничества. Последовательная реализация государственными органами стратегических направлений, определённых главами государств, создала возможности для развития наших отношений в различных сферах. Отношения между нашими странами возвысились до уровня стратегического партнёрства, вступив тем самым в качественно новую фазу. Также было подчёркнуто, что наши государства и народы достигли значительных успехов под плодотворным руководством глав государств.

На встрече было засвидетельствовано удовлетворение успешным развитием связей между нашими парламентами как важным направлением сотрудничества между нашими государствами. Спикер Сахиба Гафарова сообщила, что текущая поездка является её первым визитом в Объединенные Арабские Эмираты в качестве главы Милли Меджлиса. Она отметила важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного вчера между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Национальным Советом Объединённых Арабских Эмиратов, сказав, что этот документ создаст возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между сторонами.

Далее говорилось о том, как успешно наши парламенты сотрудничают и на двусторонней основе, и в международных парламентских организациях. Члены наших парламентов поддерживают тесные связи и обеспечивают взаимоподдержку в таких организациях, как Межпарламентский Союз, Парламентская Ассамблея Организации Исламского Сотрудничества, Азиатская Парламентская Ассамблея, а также, в частности, в Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнул, что связи между парламентами занимают важное место в системе межгосударственных отношений. Как было отмечено, углубление сотрудничества в этой сфере способствует дальнейшему сближению наших народов.

В ходе беседы была отмечена важность связей в гуманитарной сфере, и сказано, что дальнейшее развитие отношений в области образования, науки и культуры, продолжение проведения культурных мероприятий на взаимной основе, а также связи между городами и регионами являются инициативами, которые могут способствовать дальнейшему сближению наших народов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.