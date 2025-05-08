AZAL задержал два рейса в Москву

БАКУ /Trend/ - Запланированные рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) из Баку в Москву (Россия) под номерами J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") отложены из-за действующих ограничений на некоторых участках маршрута.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе AZAL.

Было отмечено, что AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и принимает все меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут своевременно информированы о возможных изменениях.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте: [email protected].

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