Эксперт Минздрава Азербайджана объяснила, как передается талассемия и какова вероятность рождения здоровых детей

БАКУ /Trend/ - Талассемия — это наследственная анемия, передающаяся по аутосомно-рецессивному типу. Болезнь характеризуется неправильным формированием альфа- или бета-цепи гемоглобина в эритроцитах, т.е. красных кровяных клетках.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказала специалист-эксперт министерства здравоохранения, врач-гематолог Шахла Шабанова во время прямого эфира на официальной странице ведомства в Instagram.

По ее словам, существует два типа заболевания талассемией: α-талассемия и β-талассемия.

"Наиболее распространенным типом является β-талассемия. При β-талассемии происходит частичное или полное нарушение синтеза цепи бета-глобина, и тяжесть заболевания определяется в соответствии с этими нарушениями. Клинически выделяют три формы бета-талассемии: большую, промежуточную и малую – в зависимости от количества синтезирующихся бета-цепей",- отметила она.

Специалист-эксперт минздрава подчеркнула, что создание семьи со здоровым человеком возможно при любой из этих форм, независимо от пола.

"Из приведенных выше возможных комбинаций, в зависимости от различного распределения гена болезни, могут родиться здоровые, больные или носители талассемии. Так, если кто-то в паре является носителем талассемии, существует 50 процентов вероятности того, что родившиеся дети будут здоровыми, и 50 процентов – что будут носителями. Если оба являются носителями талассемии, вероятность того, что родившиеся дети будут здоровыми, составляет 25 процентов, носителями – 50 процентов, а больными – 25 процентов. В других случаях при браке между здоровым человеком и больным талассемией есть 100-процентная вероятность того, что родившиеся дети будут носителями талассемии",- добавила она.

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