Новый этап в развитии фармацевтической отрасли Азербайджана с компанией Scandens (ФОТО)

5 мая 2025 года в Центре Гейдара Алиева состоялос международная конференция под названием «Фармацевтическая промышленность Азербайджана: Вчера, Сегодня и Завтра», организованное при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Посольства Венгрии в Азербайджане и первого высокотехнологичного фармацевтического завода страны — Scandens Pharmaceutical Industries LTD, осуществляющего полный цикл производства твердых лекарственных форм на базе научных исследований и разработок. Участие в мероприятии приняли около 400 гостей из Азербайджана и других стран.

Основной темой конференции было становление и развитие местного фармацевтического производства в соответсвии высоких международных стандартов, сокращение зависимости от импорта лекарств, привлечение инвестиций в отрасль, внедрение новых технологий, усиление инновационной и исследовательской деятельности, а также поиск практических решений для подготовки квалифицированных специалистов и обеспечения устойчивого роста сектора.

Фармацевтическая отрасль считается одной из самых перспективных и быстро развивающихся в ненефтяном секторе экономики. В рамках мероприятия представители государственных структур, научно-образовательных учреждений и частного сектора обсудили возможные совместные действия для дальнейшего развития этого направления в стране.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев в своей вступительной речи рассказал об истории азербайджанской системы здравоохранения и отметил вклад национального лидера Гейдара Алиева в становление независимой фармацевтической отрасли страны. Он также подчеркнул важность шагов, предпринимаемых сегодня для формирования её будущего.

Выступающие представители различных организаций отметили значимость поддержки локального производства и подчеркнули необходимость конкретных действий для дальнейшего развития сектора.

Председатель правления Государственного Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев сообщил, что с текущего года начнется амбулаторное обеспечение лекарств в стране и также отметил стратегическое значение развития фармацевтической индустрии как для повышения доступности медикаментов, так и для стабильного обеспечения населения.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане г-н Tamas Yojef Torma в своей речи рассказал о пути сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в области фармацевтики, который ведет к совместному развитию.

Среди выступающих были также представитель Венгерского национального фонда медицинского страхования Akos Karsay, декан фармацевтического факультета Pecs University Andras Fittler, а также руководители и представители ведущих фармацевтических компаний Gedeon Richter, Egis и Pannon Pharma, которые поделились своими взглядами на перспективы сотрудничества с Азербайджаном и возможности в сфере профессионального образования.

Компания Scandens Pharmaceutical Industries Ltd стремится не только к производству лекарств, но и к развитию на основе инновационных исследований и модернизации. С этого года Scandens Pharmaceutical Industries Ltd приступает к производству, и в ближайшие годы планирует представить на рынок широкий спектр препаратов.

В завершение мероприятия был вручен сертификат «Ассоциация фармацевтических производителей Азербайджана». Этот документ будет содействовать объединению местных фармацевтических заводов, отвечающих международным стандартам, и поддерживающих развитие высоких технологий в отрасли.

Данное событие стало важным шагом в укрепления межинституционального сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, внедрения инновационных подходов и устойчивого развития фармацевтической промышленности Азербайджана.