Туркменистан сократил объем закупок ненефтяных продуктов у Азербайджана

В январе-марте этого года объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в Туркменистан сократился почти на треть по сравнению с прошлым годом. Торговый оборот между странами также уменьшился, при этом Туркменистан остался в десятке крупнейших импортеров азербайджанских ненефтяных товаров. На фоне общего роста внешней торговли Азербайджана положительное сальдо сократилось более чем втрое.

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