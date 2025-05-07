Туркменистан сократил объем закупок ненефтяных продуктов у Азербайджана
В январе-марте этого года объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в Туркменистан сократился почти на треть по сравнению с прошлым годом. Торговый оборот между странами также уменьшился, при этом Туркменистан остался в десятке крупнейших импортеров азербайджанских ненефтяных товаров. На фоне общего роста внешней торговли Азербайджана положительное сальдо сократилось более чем втрое.
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