Число активных налогоплательщиков в Нахчыване значительно выросло

Фото: Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

Этот показатель на 19,8 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) за отчетный период увеличилось на 8,5 процента.

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