В Баку представлено кукольно-театральное искусство Чехии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие необычного по своему содержанию проекта азербайджанского фотографа и арт-куратора Айдына Садыхова "Кукольно-театральное искусство Чехии", организованного при поддержке посольства Чехии в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Выступившие посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек, народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов отметили оригинальность представленных работ и их важность в деле дальнейшего налаживания мостов культуры между странами.

По словам автора экспозиции Айдына Садыхова, в рамках проекта он посетил знаменитые кукольно-театральные музеи различных городов Чехии и подробно изучил историю зарождения и развития данного вида искусства в этой стране.

В экспозицию вошли 20 работ, основная часть которых была снята в кукольно-театральных музеях города Пльзень и Чески-Крумлов. Все представленные на фотографиях куклы-марионетки – это невероятные и уникальные творения чешских кукольников и мастеров, которые в разные периоды истории были главными участниками знаменитых театральных постановок. На представленных фотографиях были изображены фрагменты кукольно-театральных постановок, включая чешские народные сказки, легенды, фантастику и сатиру, комедию и даже детектив. Работы казались столь живыми, что знакомясь с экспозицией, каждый зритель попадал в различные театральные миры, созданные чешскими деятелями искусств.

Гости также смогли увидеть несколько уникальных экземпляров марионеток, изготовленных в самых известных чешских кукольных домах Праги. Среди них были знаменитые персонажи, придуманные легендарным Йозефом Скупой “Спейбл” и “Маничка”, а также персонажи множества старинных чешских сказок - “Дьявол” и “Водяной”. Последний, к примеру, которого в Чехии называют “Водник”, является всеобщим любимцем в Праге. Пожалуй, каждый турист, побывавший в Праге, обязательно фотографировал его статую, находящуюся рядом со старой мельницей на реке Чертовка. На выставке также был представлен отдельный стенд, посвященный куклам из других стран мира: кукольная пара из Польши, одетая в яркие национальные одежды страны, самурай из Японии, мексиканская кукла “Леле”, кукла из Камеруна и, конечно же, пражский Голем.

Среди гостей были представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

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