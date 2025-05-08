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Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 8 мая 2025 15:04 (UTC +04:00)
Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 8 мая завершился государственный визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает в четверг Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан (ФОТО)
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