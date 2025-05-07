Назван объем азербайджанского импорта смартфонов из Китая
Фото: Искусственный интеллект
В январе-феврале текущего года импорт Азербайджаном смартфонов из Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 8,7% в количественном выражении. Стоимость импорта составила 41,7 миллиона долларов США.
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