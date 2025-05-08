Посвящение великому лидеру Гейдару Алиеву: голос памяти и благодарности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялся концерт "Посвящение Великому лидеру" по случаю 102-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии директор музея, заслуженный деятель культуры Азербайджана, доктор искусствоведения Алла Байрамова, заслуженный артист, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров рассказали о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии национальной культуры. Концерт был не просто сценическим мероприятием, а проявлением глубокого уважения и признательности к нему - человеку, который неустанно поддерживал искусство, музыкантов и духовные ценности нации.

Молодые вокалисты, студенты Ильхама Назарова - Нурай Исмаилова, Ульви Ахмедов, Парвана Солтанова, Кенан Рахманзаде и Исмаил Асадли исполнили произведения мировых и азербайджанских классиков. Программу сопровождала концертмейстер, старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории Светлана Ахмедова.

Концерт показал, что миссия общенационального лидера Гейдара Алиева по сохранению и пропаганде национальной культуры продолжается в голосах молодых исполнителей, в их интонациях, наполненных любовью к Родине и благодарностью к истории.

Этот вечер стал ярким примером того, как искусство может быть мостом между прошлым и будущим, между памятью и вдохновением. А сцена вновь доказала: национальная культура жива, пока звучит музыка, а в каждом её аккорде живёт имя общенационального лидера Гейдара Алиева.

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