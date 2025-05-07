В бакинском суде зачитан приговор лицу, обвиняемому в госизмене

БАКУ /Trend/ - Завершено судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Гасана Гусейнова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Trend, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Романа Алекберли в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Согласно приговору, Гасан Гусейнов был приговорен к 16 годам лишения свободы с условием отбывания наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Так, Гасан Гусейнов был привлечен к секретному сотрудничеству иностранными спецслужбами и осуществлял подпольную деятельность в направлении исполнения поручений данного органа в ущерб государственной безопасности Азербайджанской Республики, он также лично передавал денежные средства лицам, выполнявшим другие секретные задания по заданию спецслужб, тем самым умышленно оказывая содействие иностранному государству, организации и ее представителям и совершая государственную измену в ущерб государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Также стало известно, что Гасан Гусейнов, арестованный СГБ, организовал отправку денежных средств Туралу Мамедову в обмен на выполнение заданий иностранных спецслужб (Турал Мамедов ранее был арестован за ведение слежки и тайной видеозаписи по заданным адресам в Азербайджане по поручению иностранных спецслужб. По его адресу было обнаружено специальное устройство, отправленное из-за рубежа, которое отслеживает траекторию движения объектов в воздушном пространстве).

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