Азербайджан и Вьетнам расширяют горизонты сотрудничества - к визиту То Лама в Баку

БАКУ /Trend/ - Несмотря на географическую удаленность, Азербайджан и Вьетнам выстраивают устойчивые и взаимовыгодные отношения, опираясь на прагматичный подход и общие интересы в ключевых секторах.

Сегодня Азербайджан примет с государственным визитом высокопоставленного гостя - генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Этот визит, первый на столь высоком уровне за последние годы, имеет особое значение в контексте углубления двустороннего сотрудничества между Баку и Ханоем. Он станет не только символом политического диалога, но и конкретным шагом к дальнейшему расширению партнерства.

Сотрудничество между двумя странами за последние годы заметно активизировалось: увеличиваются объемы товарооборота, развиваются связи в нефтегазовой отрасли, создаются платформы для взаимодействия малого и среднего бизнеса. Параллельно укрепляется культурный диалог и открываются новые перспективы в сфере транспорта и логистики, особенно с учетом растущей значимости Азербайджана как транзитного узла.

В условиях меняющейся глобальной экономической архитектуры и усилий многих стран по диверсификации внешнеэкономических связей, интерес Вьетнама к сотрудничеству с Азербайджаном выглядит вполне закономерным. Предстоящие переговоры в Баку способны стать отправной точкой для перехода на качественно новый уровень партнерства - более структурированного, стратегического и ориентированного на долгосрочные результаты.

Экономическое взаимодействие между Азербайджаном и Вьетнамом демонстрирует устойчивую позитивную динамику. За первые три месяца 2025 года объем двустороннего товарооборота составил 127,2 миллиона долларов, из которых экспорт азербайджанской продукции во Вьетнам - преимущественно сырой нефти - достиг 91,8 миллиона долларов. Импорт в Азербайджан составил 35,4 миллиона долларов. Для сравнения, за весь 2024 год объем торговых операций между странами составил 223,9 миллиона долларов, что свидетельствует о поступательном росте экономических связей.

Значимым шагом в развитии деловых отношений стало подписание в 2024 году соглашений между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Международным клубом деловых отношений Вьетнама. Этот шаг направлен на укрепление прямых связей между предпринимателями двух стран и создание платформ для совместных проектов.

Одной из ключевых опор азербайджано-вьетнамского взаимодействия остается энергетический сектор. Вьетнам уже многие годы входит в число стабильных покупателей азербайджанской нефти. Только в 2024 году из Азербайджана было экспортировано 138,5 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 77,9 миллиона долларов США, а по объёму закупок нефти Вьетнам занял 21-е место среди стран-покупателей.

Между Государственной нефтяной компанией SOCAR и крупнейшими энергетическими структурами Вьетнама - PetroVietnam и Vietsovpetro - на протяжении более десяти лет развивается сотрудничество в сферах разведки месторождений, поставок и переработки нефти. Подписанное в 2015 году соглашение о стратегическом партнерстве, а также принятое в 2018 году решение о создании совместных предприятий стали важными вехами на этом пути.

Особое значение имеет деятельность SOCAR Trading, которая в 2020 году заключила контракты с BSR на поставку пяти миллионов баррелей нефти Azeri Light для НПЗ Dung Quat. Это стало возможным после отмены Вьетнамом импортной пошлины на сырую нефть, что открыло для азербайджанского сырья новые экспортные горизонты.

С учетом геостратегического положения Азербайджана и развития мультимодальной инфраструктуры в рамках Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), Вьетнам проявляет заинтересованность в использовании азербайджанского транзитного потенциала для доставки своих товаров в европейские рынки.

Благодаря Азербайджану Средний коридор получил устойчивое развитие: страна инвестировала в модернизацию морских портов, железнодорожных линий и логистических хабов. Азербайджан, располагающий современным Бакинским международным морским торговым портом, а также развитой железнодорожной инфраструктурой, стал ключевым логистическим узлом в Евразии. Все это делает Азербайджан важным звеном в глобальных цепочках поставок и открывает перед вьетнамскими экспортерами новые маршруты, минуя традиционные, более протяжённые пути через Южно-Китайское море и Суэцкий канал.

Наряду с экономикой и энергетикой, все большую роль в двустороннем взаимодействии играют гуманитарные и культурные связи. Во Вьетнаме действуют Центр изучения истории и культуры Азербайджана, а также Общество вьетнамо-азербайджанской дружбы, содействующее расширению контактов между народами двух стран.

С 2018 года граждане Азербайджана могут посещать Вьетнам с использованием электронной визы сроком на 30 дней, а в 2019 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией туристических агентств Азербайджана и властями провинции Куангнам. Документ направлен на активизацию туристических обменов и развитие совместных проектов в сфере гостеприимства. Азербайджан и Вьетнам также проявляют интерес к образовательному сотрудничеству, что создаёт условия для обмена студентами и научными кадрами.

Отношения между Азербайджаном и Вьетнамом последовательно развиваются, охватывая ключевые сферы - энергетику, торговлю, транспорт и культуру. Визит То Лама в Баку станет важной вехой в двустороннем диалоге и символизирует взаимную заинтересованность в углублении партнерства.

С одной стороны - развивающийся Вьетнам с растущим промышленным потенциалом, с другой - Азербайджан, обладающий стратегическим расположением и высоким логистическим и энергетическим потенциалом. Эти взаимодополняющие преимущества создают прочную основу для нового этапа в сотрудничестве, отвечающего интересам обеих стран.