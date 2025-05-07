Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся очередной концерт из образовательного цикла "Лекции о мугаме" (Muğam mühazirələri), посвящённый мугаму "Забул сегях" (Zabul segah), сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Азербайджанский мугам", художественным руководителем которого выступает ханенде, педагог, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов. Вечер, представленный в формате литературно-художественного концерта, сопровождался интересными и глубокими рассуждениями мастера о стилистических особенностях исполнения "Забул сегяха", структуре его разделов, особенностях интерпретации газелей, а также роли ренгов и теснифов в данном мугаме.

Было представлено выступление на тему художественно-эстетической и лирико-эмоциональной взаимосвязи мугама и газели, её содержания, образной структуры и влияния на музыкальный стиль исполнения. Особую атмосферу вечеру придавало участие мастера в совместных выступлениях с ханенде, которые зрители встречали бурными аплодисментами.

Музыкальные размышления и комментарии мастера чередовались с живыми выступлениями солистов МЦМ Нисбет Седраевой и Гюнай Имамвердиевой, а также ханенде Эльбруса Нифталиева и Вугара Абилова. Исполнители наглядно демонстрировали слушателям тонкости и богатство мугама, раскрывая его выразительные средства в живом звучании. Вечер сопровождался инструментальной группой, состоящей из солистов МЦМ под руководством тариста Кямала Нуриева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az и Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!