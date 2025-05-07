Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)

Культура Материалы 7 мая 2025 16:50 (UTC +04:00)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся очередной концерт из образовательного цикла "Лекции о мугаме" (Muğam mühazirələri), посвящённый мугаму "Забул сегях" (Zabul segah), сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Азербайджанский мугам", художественным руководителем которого выступает ханенде, педагог, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов. Вечер, представленный в формате литературно-художественного концерта, сопровождался интересными и глубокими рассуждениями мастера о стилистических особенностях исполнения "Забул сегяха", структуре его разделов, особенностях интерпретации газелей, а также роли ренгов и теснифов в данном мугаме.

Было представлено выступление на тему художественно-эстетической и лирико-эмоциональной взаимосвязи мугама и газели, её содержания, образной структуры и влияния на музыкальный стиль исполнения. Особую атмосферу вечеру придавало участие мастера в совместных выступлениях с ханенде, которые зрители встречали бурными аплодисментами.

Музыкальные размышления и комментарии мастера чередовались с живыми выступлениями солистов МЦМ Нисбет Седраевой и Гюнай Имамвердиевой, а также ханенде Эльбруса Нифталиева и Вугара Абилова. Исполнители наглядно демонстрировали слушателям тонкости и богатство мугама, раскрывая его выразительные средства в живом звучании. Вечер сопровождался инструментальной группой, состоящей из солистов МЦМ под руководством тариста Кямала Нуриева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az и Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Мастер мугама Агиль Меликов раскрыл секреты Zabul segah (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости