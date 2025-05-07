Азербайджан увеличил импорт пластмассы в I квартале

В первом квартале 2025 года было зафиксировано увеличение импорта Азербайджаном пластмассы как в стоимостном, так и в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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