Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом

Политика Материалы 7 мая 2025 18:15 (UTC +04:00)
Состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 7 мая с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам приняли «Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам».

Затем состоялся обмен другими документами.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости