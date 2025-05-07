Состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом

БАКУ /Trend/ - 7 мая с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам приняли «Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам».

Затем состоялся обмен другими документами.

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