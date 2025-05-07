АБР планирует утвердить крупный проект по строительству плотины в Узбекистане в следующем году — Ясмин Сиддики

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) ожидает утверждения проекта строительства плотины Аякчи в Узбекистане в следующем году.

Об этом сказала директор департамента Азиатского банка развития по вопросам сельского хозяйства, продовольствия, природных ресурсов и сельского развития в Центральной и Западной Азии Ясмин Сиддики в ходе брифинга, проведённого в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«АБР и Узбекистан имеют долгую историю сотрудничества в области водных ресурсов и сельского хозяйства. В прошлый понедельник я была в Ташкенте, где встретилась с представителями Министерства водного хозяйства для обсуждения программы От ледников до ферм. Мы рады отметить, что государственные структуры проявляют высокий интерес и проактивный подход. Они прекрасно осознают масштабы вызовов, с которыми сталкиваются в связи с таянием ледников и его последствиями», — сказала она.

Сиддики отметила, что Узбекистан уже сегодня сталкивается с острой нехваткой водных ресурсов, деградацией земель, засолением почв и вод.

«При этом значительная часть населения зависит от сельского хозяйства, как и экономика страны в целом — особенно от выращивания хлопка и других ключевых культур. Мы ведем сотрудничество с Министерством водного хозяйства, Министерством экологии и охраны окружающей среды, а также с агентствами, отвечающими за питьевое водоснабжение, чтобы сформировать потенциальный портфель проектов», — подчеркнула она.

По словам Сиддики, правительство Узбекистана уже определило ряд инициатив и инвестиций, которые оно хотело бы реализовать при поддержке АБР и Зелёного климатического фонда в рамках инициативы От ледников до ферм.

«В качестве примера могу привести один проект, который АБР планирует поддержать. Мы ожидаем, что он будет утверждён советом директоров АБР в следующем году — это проект по строительству плотины Аякчи. Его цель — эффективное управление водными ресурсами, чтобы избежать бесконтрольного стока воды по реке и её потерь.

В рамках проекта мы также рассматриваем возможность внедрения инновационных решений, таких как плавучие солнечные электростанции. Наша задача — по возможности привнести технологии и инновации для правительства. Также планируется установка систем раннего оповещения на реке Амударья, поскольку наличие данных критически важно для эффективного управления», — пояснила она.