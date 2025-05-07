Азербайджан и Казахстан - ведущие страны в регионе по реформе банковского сектора - S&P

S&P Global Ratings прогнозирует, что большинство развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) будут придерживаться осторожного подхода к внедрению рамок банкротства в банковском секторе. Несмотря на необходимость укрепления финансовой устойчивости и повышения эффективности антикризисных мер, многие страны региона по-прежнему сталкиваются с институциональными и политическими барьерами. При этом отдельные государства, такие как Азербайджан и Казахстан, демонстрируют прогресс в реформировании системы регулирования и надзора.

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