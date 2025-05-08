Сократился объем кредитов в жилищном и строительном секторах Ирана

За период с 21 марта по 20 апреля 2025 г. иранскими банками были выданы кредиты жилищному и строительному секторам на сумму 111 триллионов риалов (около 199 миллионов долларов).

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