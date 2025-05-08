Названа сумма возврата НДС потребителям в Азербайджане с начала 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба Азербайджана назвала сумму НДС, возвращенного гражданам в январе-апреле текущего года.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Согласно информации, в рамках проекта "ƏDV geri al" физическим лицам, покупающим товары у розничных продавцов и предприятий общественного питания на территории Азербайджана (за исключением нефте-газовых продуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями и физическими лицами, было возвращено НДС уполномоченными банками на сумму более 55 миллионов 968 тысяч манатов в период с января по апрель 2025 года.

Кроме того, объем возврата НДС, уплаченного физическими лицами за жилые и нежилые площади, приобретенные у лиц, занимающихся строительством зданий, на условиях безналичных расчетов в рамках проекта "ƏDV geri al", составил более 10 миллионов 742 тысячи манатов в период с января по апрель 2025 года.

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