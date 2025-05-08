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В Милли Меджлисе показан документальный фильм "Первая национальная Конституция и Суверенитет Азербайджана"

Политика Материалы 8 мая 2025 13:46 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе показан документальный фильм "Первая национальная Конституция и Суверенитет Азербайджана"
Фото: Парламент

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - На специальном заседании парламента на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", посвященном "Году Конституции и Суверенитета", был показан документальный фильм "Первая национальная Конституция и Суверенитет Азербайджана".

Как сообщает в четверг Trend, спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова отметила, что документальный фильм был подготовлен Аппаратом Милли Меджлиса.

С.Гафарова отметила, что документальный фильм посвящен 30-летию принятия первой Конституции Азербайджанской Республики, 5-летию Победы азербайджанского народа в Отечественной войне, восстановлению территориальной целостности и суверенитета страны.

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