В Милли Меджлисе показан документальный фильм "Первая национальная Конституция и Суверенитет Азербайджана"

БАКУ /Trend/ - На специальном заседании парламента на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", посвященном "Году Конституции и Суверенитета", был показан документальный фильм "Первая национальная Конституция и Суверенитет Азербайджана".

Как сообщает в четверг Trend, спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова отметила, что документальный фильм был подготовлен Аппаратом Милли Меджлиса.

С.Гафарова отметила, что документальный фильм посвящен 30-летию принятия первой Конституции Азербайджанской Республики, 5-летию Победы азербайджанского народа в Отечественной войне, восстановлению территориальной целостности и суверенитета страны.

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