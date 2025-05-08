Обсуждено успешное развитие связей между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 мая спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с Генеральным секретарём Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сказав, что она рада приветствовать гостя и возглавляемую им делегацию в Милли Меджлисе, спикер Сахиба Гафарова также выразила уверенность в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружественных связей между нашими странами и народами.

По словам спикера Милли Меджлиса, заложенные в прошлом веке общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и великим сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином основы дружбы и сотрудничества продолжаются с успехом и после обретения Азербайджаном независимости.

Как подчеркнула спикер Сахиба Гафарова, визиты и встречи на высоком уровне играют исключительную роль в развитии взаимосвязей; она подчеркнула, что взаимные визиты глав наших государств определяют динамику этих отношений.

Спикер Милли Меджлиса отметила значимость подписанных вчера Совместного заявления об установлении стратегического партнёрства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам, а также иных важных документов, выразив уверенность в том, что обсуждения, проведённые сторонами, в скором времени принесут свои плоды.

В ходе беседы особо отмечалась роль правящих партий – партии «Ени Азербайджан» и Коммунистической партии Вьетнама, вносящих существенный вклад в развитие двусторонних отношений.

Как подчеркнула спикер, в Азербайджане высоко ценятся конструктивное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций, в частности ООН и Движения Неприсоединения, а также справедливая позиция Вьетнама и его поддержка территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Коснувшись роли парламентов в развитии двусторонних отношений наших государств, спикер Сахиба Гафарова отметила, что азербайджанский парламент заинтересован в развитии межпарламентских связей, и что для этого существуют хорошие возможности. Спикер подчеркнула значимость встречных визитов на уровне глав и депутатов парламентов, а также отметила необходимость развития взаимодействия между парламентскими комитетами.

Далее спикер Милли Меджлиса говорила о значении групп дружбы, действующих в обоих парламентах, сказав, что взаимные поездки и встречи придают важный импульс развитию сотрудничества.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, имеются прекрасные возможности для дальнейшего углубления связей в таких международных организациях, как Межпарламентский Союз и Азиатская Парламентская Ассамблея.

Она выразила уверенность в более активной вовлечённости вьетнамских парламентариев в один из важных форматов, а именно в Парламентскую сеть Движения Неприсоединения.

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и передал приветствия спикера Национальной Ассамблеи Вьетнама, а также пригласил от его имени спикера Сахибу Гафарову посетить Вьетнам.

В ходе беседы гость поделился своими впечатлениями от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках текущего визита, и затронул как рассмотренные вопросы, так и подписанные двусторонние документы. Он отметил, что во Вьетнаме внимательно отслеживаются растущий авторитет Азербайджана на международной арене и происходящие в регионе процессы.

Гость добавил, что подписанные в рамках визита документы служат интересам наших народов и выводят наши отношения на новый уровень.

Кроме того, он выразил удовлетворение по поводу плодотворного продолжения взаимных связей, заложенных великими лидерами - общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и великим сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином.

Генеральный секретарь То Лам высоко оценил роль парламентов в межгосударственных отношениях, поделился мыслями о необходимости повышения интенсивности взаимных визитов, обмена информацией и опытом между парламентскими комитетами, сотрудничества в области законодательства, усиления контроля за выполнением подписанных и ратифицированных двусторонних документов, а также укрепления сотрудничества в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН и других международных организациях.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в свою очередь попросила передать приветствия председателю Национальной Ассамблеи Вьетнама и пригласила своего коллегу посетить нашу страну. Она подчеркнула, что Милли Меджлис всегда готов к дальнейшему развитию сотрудничества, и отметила свою уверенность в продолжении его развития.

Кроме того, стороны обсудили иные вопросы, представляющие обоюдный интерес.

По завершении встречи Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической Партии Вьетнама То Лам подписал Памятную книгу Милли Меджлиса.

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