Экспорт иранской ненефтяной продукции сократился

За период с 21 марта по 20 апреля 2025 г. Иран экспортировал 8,95 млн тонн ненефтяной продукции. Экспорт был осуществлен в такие страны, как Китай, Ирак, ОАЭ, Турция и другие.

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