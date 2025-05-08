Экспорт иранской ненефтяной продукции сократился
За период с 21 марта по 20 апреля 2025 г. Иран экспортировал 8,95 млн тонн ненефтяной продукции. Экспорт был осуществлен в такие страны, как Китай, Ирак, ОАЭ, Турция и другие.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB