Назван объем азербайджанского импорта сливочного масла из России

За первые два месяца года в Азербайджан было импортировано 2,9 тысячи тонн сливочного масла. Объем импорта сливочного масла из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 19,65 тонны.

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