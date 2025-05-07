Назван объем азербайджанского импорта сливочного масла из России
За первые два месяца года в Азербайджан было импортировано 2,9 тысячи тонн сливочного масла. Объем импорта сливочного масла из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 19,65 тонны.
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