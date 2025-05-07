Азербайджан обсудил с АБИИ проекты по улучшению инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) проекты, связанные с улучшением инфраструктуры.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend .

"На нашей встрече в формате видеоконференции с кандидатом в президенты Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзоу Цзяи мы обсудили основные направления сотрудничества АБИИ с нашей страной, проекты, связанные с поддержкой экономического роста и улучшением инфраструктуры в азиатском регионе", - отмечается в публикации.

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