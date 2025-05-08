Стали известны самые популярные социальные сети в Азербайджане
В Азербайджане стали известны самые популярные социальные сети: лидером остаётся одна из крупнейших платформ с заметным ростом активности, за ней следуют несколько известных сервисов, позиции которых немного изменились по сравнению с прошлым месяцем.
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