Стали известны самые популярные социальные сети в Азербайджане

В Азербайджане стали известны самые популярные социальные сети: лидером остаётся одна из крупнейших платформ с заметным ростом активности, за ней следуют несколько известных сервисов, позиции которых немного изменились по сравнению с прошлым месяцем.

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