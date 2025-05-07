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Совместное заявление открывает новую страницу в истории вьетнамско-азербайджанских отношений - То Лам

Политика Материалы 7 мая 2025 21:08 (UTC +04:00)
Совместное заявление открывает новую страницу в истории вьетнамско-азербайджанских отношений - То Лам
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Отношения наших стран непрерывно укреплялись руководителями и народами двух стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы достигли хороших успехов в разных областях, таких как политика, дипломатия, энергетика, оборона, торговля и т.д. На этой основе мы уже приняли совместное заявление об установлении стратегического партнерства, и это открывает новый период, новую страницу в истории отношений наших стран. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем углубить и расширить двусторонние отношения. Мы воспользуемся преимуществами друг друга для того, чтобы развиваться», - отметил Генеральный секретарь.

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