Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирака в расширенном составе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в расширенном составе.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Было отмечено, что на встрече особое внимание было уделено таким ключевым секторам, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и коммуникации, наука, культура, образование и туризм, а также были обсуждены широкие возможности для укрепления двустороннего и многостороннего партнерства.

"Были рассмотрены более широкие региональные и глобальные события, обе стороны обменялись взглядами на перспективы по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов проинформировал иракскую сторону о послевоенной региональной ситуации, восстановлении, разминировании и усилиях по установлению мира, включая существующие проблемы в процессе установления мира между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в публикации на странцие ведомства.

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