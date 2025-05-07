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Назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

Общество Материалы 7 мая 2025 14:20 (UTC +04:00)
Назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Для обеспечения пассажирского спроса в дни праздника Гурбан назначаются дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД).

"6, 7, 8 и 9 июня поезда будут следовать как из Баку в Габалу, так и в обратном направлении. Билеты можно приобрести на сайте www.ady.az, через приложение «ADY Mobile», а также в кассах станций и вокзалов", - говорится в сообщении.

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