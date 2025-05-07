В Азербайджане промпарки начнут получать электроэнергию из ВИЭ - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ О дополнительных мерах по обеспечению промышленных парков электроэнергией, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в среду Trend, согласно документу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен обеспечить включение в энергетический баланс выделения электроэнергии управляющей организации промышленных парков в объеме, соответствующем общей потребности в электроэнергии в промышленных парках (в том числе по проектам, по которым осуществляется производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии по гарантированному тарифу); решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Управляющей организации промышленных парков созданных государством в соответствии с договорами, заключаемыми с резидентами и нерезидентами этих парков, и с учетом требований статьи 19.3 закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" поручено обеспечить их электроснабжение, произведенное из возобновляемых источников энергии.

Открытому акционерному обществу "Азерэнержи" и Открытому акционерному обществу "Азеришыг" в соответствии с настоящим указом поручено обеспечить заключение управляющей организацией промышленных парков необходимых договоров на осуществление электроснабжения с использованием передающей и (или) распределительной сети.