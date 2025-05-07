В Агдамском промпарке начнет работу предприятие по производству табачных изделий
В Агдамском промышленном парке в 2025 году планируется запуск предприятия по производству табачных изделий. Промышленный парк продолжает активно развиваться — за последние месяцы существенно вырос объем производства и инвестиций, а также возросло число резидентов.
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