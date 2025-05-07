Эксперт минздрава о планировании беременности женщинами с талассемией

БАКУ /Trend/ - Больная талассемией женщина при планировании беременности должна находиться под наблюдением специализированного медицинского центра. При планировании беременности необходимо комплексное обследование у гематолога, гинеколога и генетика.

Как сообщает Trend, об этом сказала специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач-гематолог Шахла Шабанова во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

По ее словам, если женщина больна или является носителем, необходимо определить, является ли отец носителем талассемии:

«Если будущий отец также является носителем, то существует 25-процентная вероятность рождения ребенка с талассемией. В этом случае необходима предимплантационная генетическая диагностика (ПГД), а при беременности - пренатальная диагностика на соответствующих неделях, т. е. генетическое тестирование плода в утробе матери. Здесь используются многие методы. К примеру, борионбиопсия проводится на 10-12-й неделе. В это время слой хориона аспирируется тонкой иглой или канюлей и исследуется генетическая мутация.

Другим методом обследования является метод амниосинтеза. В этом случае генетический скрининг проводится из амниотической жидкости на 16-22-й неделе беременности без необходимости общей анестезии. Еще одним методом обследования является исследование кордоцентеза, которое проводится путем забора крови из пуповины, соединяющей плод и мать. Это исследование также может быть информативным на 18-й неделе».

Ш. Шабанова также отметила, что планирующей беременность женщине с талассемией следует перед зачатием оценить уровень гемоглобина, содержание железа в крови, функции печени и сердца: «Во время беременности следует проводить тщательный мониторинг, регулярно контролировать показатели крови, функционирование сердца и развитие плода».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!