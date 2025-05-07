Стали известны самые популярные в Азербайджане бренды мобильных устройств
В апреле доля Apple на рынке мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 0,24 процентных пункта, доля Samsung составила 23,15 процента.
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