Азербайджан увеличил объем продаж йода в Россию

Азербайджан в начале этого года значительно увеличил экспорт йода в Россию как по объему, так и по доходам. Несмотря на рост экспорта, общее производство йода в стране в первом квартале несколько сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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