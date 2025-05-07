Азербайджан увеличил объем продаж йода в Россию
Азербайджан в начале этого года значительно увеличил экспорт йода в Россию как по объему, так и по доходам. Несмотря на рост экспорта, общее производство йода в стране в первом квартале несколько сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB