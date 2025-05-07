Азербайджанский ученый вошел в число первых в списке "Ученые с высоким рейтингом"

БАКУ /Trend/ - Назим Мурадов, доктор философии Университета Центральной Флориды и исследователь специальных проектов Центра исследований солнечной энергии (FSEC), вошел в число первых в списке "Ученые с высоким рейтингом" на 2024 год всемирно известной научной аналитической платформы ScholarGP.

Об этом в среду сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что с 1992 года Назим Мурадов является исследователем по специальным проектам в Центре исследований солнечной энергии, одном из ведущих научных центров в области исследований водорода. В качестве члена исследовательской группы NASA он участвовал в разработке уникального водородного датчика, успешно испытанного во время миссии «Space Shuttle Endeavour». Команда, в которой работал выдающийся ученый, была удостоена премии «R\&D100».

Назим Мурадов отметил, что расценивает эту награду как признание многолетней научной деятельности, в частности в области водородной энергетики и технологий.

ScholarGPS — это первый онлайн-ресурс для анализа научной деятельности. Платформа публикует первые полные количественные рейтинги всех ученых, исследовательских институтов, университетов и академических программ по всему миру. Помимо представления этих уникальных рейтингов, ScholarGPS предлагает подробные профили более чем 24 000 академических учреждений, свыше 30 миллионов учёных и 120 000 исследовательских институтов из более чем 200 стран.

Отметим, что в 2023 году Назим Мурадов был награжден медалью "Терегги.

Подробнее об успехах азербайджанского ученого можно прочитать по ссылке: https://blog.energyresearch.ucf.edu/2025/04/scholargps-names-fsec-ucf-researcher-muradov-as-highly-ranked-scholar/, говорится в сообщении госкомитета.