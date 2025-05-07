"Аграркредит" выставил на продажу нежилое здание в Баку
ЗАО "Аграркредит" выставляет на продажу нежилое здание, расположенное в поселке Забрат города Баку. Аукцион запланирован на начало июня, при этом всем желающим участвовать предоставлена возможность заранее ознакомиться с объектом.
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