Назван объем азербайджанского экспорта йода в Индию
В первом квартале этого года производство йода в Азербайджане снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-марте прошлого года было произведено 48,7 тонны йода.
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