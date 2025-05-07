Назван объем азербайджанского экспорта йода в Индию

В первом квартале этого года производство йода в Азербайджане снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-марте прошлого года было произведено 48,7 тонны йода.

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