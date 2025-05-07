В Баку в рамках механизма аренды с обязательством выкупа представлены еще 150 квартир

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в рамках механизма аренды жилья с обязательством выкупа предоставляет гражданам еще 150 новых квартир в жилом комплексе, расположенном на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом сообщили Trend в Фонде.

Согласно информации, ежемесячная плата за жилые помещения с 1, 2 и 3 комнатами начинается от 954 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора с 15 мая 2025 года. Граждане могут ознакомиться со списком представленных жилых помещений на сайте Фонда.

Прием заявок и подбор жилья осуществляется через Систему электронной ипотеки и кредитного гарантирования, интегрированной в Портал электронного правительства (e-gov.az).

Подробную информацию можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az) и на официальном канале в YouTube (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также в колл-центре «1549».

Отметим, что на данный момент заключено 6978 договоров аренды в рамках механизма аренды с обязательством выкупа.