Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 мая.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9286 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0440 маната, а 100 российских рублей — 2.0859 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.9286 1 австралийский доллар AUD 1.1015 1 белорусский рубль BYN 0.5543 1 болгарский леви BGN 0.986 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1213 1 чешская крона CZK 0.0773 1 китайский юань CNY 0.2352 1 датская крона DKK 0.2585 1 грузинский лари GEL 0.6198 1 гонконгский доллар HKD 0.2192 1 индийская рупия INR 0.0201 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2683 10000 иранских риалов IRR 0.0308 1 шведская крона SEK 0.1772 1 швейцарский франк CHF 2.0592 1 израильский шекель ILS 0.4729 1 канадский доллар CAD 1.2323 1 кувейтский динар KWD 5.5432 100 казахских тенге KZT 0.3302 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.4766 1 молдавский лей MDL 0.0991 1 норвежская крона NOK 0.1653 100 узбекских сомов UZS 0.0131 100 пакистанских рупий PKR 0.6043 1 польский злотый PLN 0.451 1 румынский лей RON 0.3788 100 российских рублей RUB 2.0859 1 сербский динар RSD 0.0165 1 сингапурский доллар SGD 1.3157 1 саудовский риал SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.305 1 турецкая лира TRY 0.044 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.041 100 японских йен JPY 1.1865 1 новозеландский доллар NZD 1.0199

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