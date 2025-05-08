Обнародованы данные по закупке Израилем метанола из Азербайджана
В январе-феврале этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 61,9 тыс. тонн метанола. Доходы Азербайджана от экспорта метанола в Израиль составили 3,4 миллиона долларов США.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB