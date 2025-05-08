Назван объем импорта смартфонов из Вьетнама в Азербайджан в январе-феврале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Вьетнама в Азербайджан было импортировано 26 тысяч 645 смартфонов.

По расчетам, проведенным в четверг Trend на основе данных Госкомстата Азербайджана, расходы на импорт такого количества смартфонов составили 11,7 миллиона долларов США.

Объем импорта смартфонов из Вьетнама сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9 650 единиц или 26,6 процента в количественном выражении и на 706 тысяч долларов США или 5,6 процента в стоимостном выражении.

Так, за первые два месяца прошлого года в Азербайджан из Вьетнама было импортировано 36 тысяч 295 смартфонов на сумму 12,4 миллиона долларов США.

В отчетный период средняя цена одного смартфона, импортированного из Вьетнама, составила 440 долларов США, что на 97,5 долларов США или 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году эта цена составляла 342,5 долларов США.

Отметим, что в январе-феврале текущего года в Азербайджан было поставлено 183 тысячи 109 смартфонов на сумму 54,2 миллиона долларов США. Смартфоны импортировались из Китая, Индии, Кореи, Грузии и Вьетнама.