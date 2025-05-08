Стало известно с какой прибылью Банк ABB завершил предыдущий год

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (ABB) завершил 2024 год с чистой прибылью в размере 360 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной устойчивому отчету банка.

По его словам, банк ABB является здоровым, стабильным и прибыльным банком, который в течение 6 лет подряд выплачивает своим акционерам высокие дивиденды.

"В этом году, после массовой эмиссии акций, мы впервые поделимся нашими доходами с более чем 30 тысячами акционеров. Потому как, банк ABB завершил 2024 год, как один из самых успешных в истории стратегического развития, с чистой прибылью в размере 360 миллионов манатов.

Операционная прибыль банка выросла на 13,6 процента в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. По финансовым результатам 2024 года банк внес в государственный бюджет 131 миллион манатов налогов и других платежей. В кредитном портфеле банка произошел большой рост - 1,3 миллиарда манатов, то есть на 25,8 процента. Мы увеличили портфель бизнес-кредитов на 614 миллионов манатов", - отметил он.

Председатель банка заявил, что число клиентов ABB выросло и превысило 4 миллиона.

"Количество активных клиентов банка выросло на рекордные 32 процента за последний год. 65 процентов новых клиентов, пришедших в ABB в 2024 году, были привлечены именно по цифровым каналам, то есть без посещения филиалов банка. После восстановления территориальной целостности Азербайджана в 2024 году мы стали первым банком, открывшим филиал в Ханкенди. Для того чтобы стать ещё более доступными для наших клиентов, мы открыли ещё 3 новых филиала и привели 7 филиалов в соответствие с нашей бренд-идентичностью",- добавил он.

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