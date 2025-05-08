В одном из районов Нахчыванской АР построят новое здание Исполнительной власти
В Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики планируется строительство нового административного здания для Исполнительной власти. Проектные работы, ранее приостановленные, были возобновлены. В настоящее время идет поиск подрядной компании для выполнения строительных работ.
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