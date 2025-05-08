АБР заинтересован в дальнейшем содействии проекту “Каспийский зелёный энергетический коридор” – Лязиза Сабырова (Эксклюзивное интервью)

МИЛАН/ Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) заинтересован в дальнейшем содействии проекту «Каспийский зелёный энергетический коридор» при условии его коммерческой целесообразности.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend на полях 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане заявила директор Отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лязиза Сабырова.

«Всё началось с обращения правительства Азербайджана в прошлом году с просьбой поддержать три страны — Азербайджан, Казахстан и Узбекистан — которые уже начали работать в этом направлении. Мы оперативно отреагировали в рамках программы CAREC и нашли грантовое финансирование для подготовки технико-экономического обоснования. Также мы привлекли дополнительные грантовые средства, в том числе от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций», — рассказала она.

По словам Сабыровой, в настоящее время ведётся работа над предварительным технико-экономическим обоснованием проекта.

«В апреле в Баку мы подписали меморандум о взаимопонимании с тремя министерствами энергетики, АБР и АБИИ по началу подготовки ТЭО. Это будет двухэтапное исследование. Первый этап крайне важен для оценки технической, экономической и нормативной целесообразности потенциального межрегионального энергосоединения между Южным Кавказом и Центральной Азией. Это масштабный, важный и трансформационный проект», — подчеркнула она.

Сабырова выразила уверенность, что проект потребует значительных инвестиций.

«Думаю, здесь найдётся место как для других международных финансовых институтов, так и для частного сектора. Но, безусловно, если технико-экономическое обоснование подтвердит коммерческую жизнеспособность проекта, АБР будет очень заинтересован в его финансировании», — отметила она.

Говоря о других проектах в области зелёной энергетики, Сабырова сообщила, что АБР утвердил ряд проектов в Азербайджане, включая солнечные электростанции в Банке, Билясуваре и Аляте.

«Ранее АБР одобрил два кредита на проекты по передаче и распределению электроэнергии на сумму 160 и 250 миллионов долларов. Кроме того, мы предоставили техническую помощь в размере чуть более 1 миллиона долларов на проект по декарбонизации теплоснабжения и энергетического сектора», — добавила она.

Стратегия по Среднему коридору

«В рамках программы CAREC мы сейчас разрабатываем стратегию по Среднему коридору. Причем речь идет не только об инвестициях в дороги или железные дороги, но и о так называемой “мягкой” составляющей. Мы планируем завершить подготовку стратегии в этом году.

В июне состоится встреча высокопоставленных представителей стран-участниц программы CAREC в Иссык-Куле в Кыргызской Республике. Мы планируем обсудить стратегию там, представить результаты исследования национальным координаторам и получить их обратную связь. Финализацию стратегии по Среднему коридору мы также наметили на этот год», — сообщила Лязиза Сабырова.

Она отметила, что транспортная команда АБР в настоящее время проводит промежуточную оценку действующей транспортной стратегии CAREC до 2030 года.

«Мы смотрим свежим взглядом на то, насколько стратегия по-прежнему актуальна и нужно ли её немного скорректировать. Предыдущая транспортная стратегия CAREC включала несколько приоритетов. Один из них — это улучшение транспортной связанности, в первую очередь за счет дорог и железных дорог. Другим направлением было обеспечение безопасности дорожного движения. Это очень важная задача для региона CAREC, ведь безопасность на дорогах — актуальная проблема во многих странах, включая Южный Кавказ. Третьим направлением было внимание к обслуживанию дорожных активов, что также является ключевым элементом. Сейчас наша команда анализирует, нужно ли вносить изменения в эти приоритеты», — пояснила она.

Что касается стратегии по Среднему коридору, Сабырова указала, что АБР определяет список ключевых «узких мест», где наблюдаются сложности, учитывая, что коридор является мультимодальным.

«Другой важный элемент стратегии — это анализ технического регулирования, “мягкой” части, с целью гармонизации процедур. Все транзитные, таможенные процедуры должны быть упрощены для всех стран вдоль маршрута, особенно для транзита, скажем, из Китайской Народной Республики до Европы. Мы готовим стратегию по Среднему коридору в координации с вовлечёнными странами. Недавно в Баку мы провели консультации с министерством транспорта и другими соответствующими структурами Азербайджана по этой теме», — сообщила она.

Сабырова подчеркнула, что АБР действует в консультациях не только со странами, но и с международными партнерами по развитию, так как в настоящее время над Средним коридором работают и Всемирный банк, и ОЭСР, и Европейская комиссия.

«Мы координируем действия с ними также», — добавила она.

Сотрудничество в области цифровизации

Сабырова отметила, что в рамках программы CAREC цифровизация является сквозной темой.

«Мы стараемся учитывать цифровизацию во всех направлениях нашей деятельности. В феврале этого года правительство Азербайджана обратилось в АБР с просьбой поддержать реализацию проекта по расширению Бакинского метрополитена. Этот проект входит в государственную программу на 2025–2030 годы по улучшению транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах. Мы в АБР отреагировали довольно быстро и уже утвердили техническую помощь для подготовки проекта расширения метро. Проект включает строительство нескольких станций, около 20 километров тоннелей, установку сигнальных и других систем. При этом важной составляющей проекта является компонент цифровой трансформации», — сказала она.

Кроме того, Сабырова упомянула о Цифровой стратегии CAREC 2030.

«У Азербайджана уже есть значительный опыт, которым он может делиться с другими странами CAREC. Например, система ASAN. Мы рассказываем другим странам программы CAREC об этом опыте Азербайджана. Его считают очень полезным и интересным. В рамках нашей цифровой стратегии мы также помогаем странам формировать экосистему для стартапов. Мы также взаимодействовали с Инновационным центром Sabah Hub в Азербайджане», — добавила она.

Обзор сотрудничества с Азербайджаном в рамках программы CAREC

Сабырова напомнила, что программе CAREC в этом году исполняется 24 года.

«Общий объем инвестиций в рамках программы CAREC составил 52,4 миллиарда долларов для всех стран-участниц, из которых 7,1 миллиарда долларов были направлены в Азербайджан. Причём это не только средства АБР, но также финансирование со стороны других партнёров по развитию и самого правительства Азербайджана на региональные проекты в рамках программы CAREC. Основная часть этих средств была вложена в транспортный сектор страны. В 2024 году мы утвердили два проекта, связанных с программой CAREC: один — это программа для железнодорожного сектора на сумму свыше 130 миллионов долларов, которая предусматривает модернизацию участка шестого железнодорожного коридора CAREC, и второй — проект цифровой трансформации Азербайджанских железных дорог с займом в размере 47 миллионов долларов», — рассказала она.

Сабырова подчеркнула, что АБР в своей деятельности в 2024 году делает акцент на максимальное использование транзитного потенциала Азербайджана.

«Азербайджан является ключевым участником коридора CAREC-2, также известного как Средний коридор. Благодаря своему географическому положению Азербайджан играет решающую роль в обеспечении торговых и экономических связей между Китайской Народной Республикой и Европой через Средний коридор, пролегающий через Центральную Азию и Южный Кавказ», — добавила она.

Сотрудничество со странами Центральной Азии

Говоря о Таджикистане, Сабырова отметила, что у АБР есть достаточно масштабная программа на ближайшие четыре года, охватывающая устойчивое управление водными ресурсами с учетом изменения климата, цифровое сельское хозяйство, энергетику, транспорт, городское развитие, социальные секторы и другие направления.

«Мы сейчас разрабатываем новую стратегию партнёрства с Таджикистаном. Говоря об этой стране, невозможно не упомянуть Рогунскую ГЭС — крупный гидроэнергетический проект, в котором АБР также принимает участие в финансировании, в координации с Всемирным банком, который возглавляет этот процесс, и рядом других международных партнёров. Это ещё один пример значимого и преобразующего проекта в сфере возобновляемой энергетики», — сказала она.

Что касается Узбекистана, Сабырова подчеркнула, что это страна с очень динамичной экономикой.

«На ближайшие годы у нас есть обширный портфель проектов в различных секторах, это очень диверсифицированная программа. Мы поддерживаем сельское хозяйство, природные ресурсы, развитие сельских районов. У нас есть проекты в области энергетики, финансов, управления государственным сектором, социальной и гуманитарной сферах, транспорта, водных ресурсов и городской инфраструктуры. Мы также стараемся сбалансировать портфель — наряду с проектным финансированием включаем займы, поддерживающие реализацию реформ», — сообщила она.

Говоря о Туркменистане, Сабырова отметила, что объем финансирования и число проектов пока остаются на начальной стадии.

«Пока это достаточно скромно, но сейчас мы обсуждаем новые проекты в соответствии со стратегией партнёрства, недавно утвержденной. Речь идет о городских солнечных проектах и решениях в сфере водоснабжения. Мы рассматриваем возможность технической помощи через Фонд партнёрства по финансированию чистой энергии для разработки солнечных проектов. Если проект реализуется, это будет первая в своем роде технология в Туркменистане с серьезным эффектом для продвижения возобновляемой энергетики», — пояснила она.

Также, по её словам, АБР работает над оценкой ветрового потенциала страны для развития ВИЭ.

«Мы стремимся поддерживать Туркменистан в диверсификации энергетического баланса. Сейчас ведется работа над проектами по развитию транспортной связанности. Кроме того, проводятся подготовительные мероприятия в секторе здравоохранения. Мы хотим расширить нашу программу в Туркменистане. Потенциал для региональных проектов, особенно в рамках CAREC, здесь очень высок. Необходимо продолжать совместную работу с правительством», — отметила Сабырова.

Что касается Казахстана, она подчеркнула наличие прочного партнёрства.

«Казахстан — одна из стран с уровнем дохода выше среднего и динамично развивающейся экономикой. У нас очень устойчивое сотрудничество. В прошлом году мы отметили 30-летие партнёрства с Казахстаном», — сказала она.

Сабырова напомнила, что в июле прошлого года АБР и Оператор электрических сетей Казахстана (KEGOC) подписали соглашение о финансировании на сумму около 123 миллионов долларов для расширения сети высоковольтной передачи в южных регионах страны.

«Мы надеемся, что проект будет завершён к 2027 году. Расширение сети позволит интегрировать крупные объёмы возобновляемой генерации в национальную энергосистему, усилить и стабилизировать передачу электроэнергии на юге страны, повысить энергетическую безопасность Казахстана. Финансирование предусматривает строительство линий электропередачи напряжением 500 кВ, а также реконструкцию и модернизацию подстанций Шу, Жамбыл и Шымкент. Эти улучшения позволят увеличить пропускную способность сети на 75%, что является очень значительным показателем, и повысить стабильность энергоснабжения за счёт устранения перегрузок и снижения потерь при передаче», — заключила она.