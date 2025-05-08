Получи до 7% годовых на остаток Yelo карты

Yelo Bank продолжает предлагать своим клиентам новые и выгодные банковские продукты. Владельцы карт Yelo, помимо получения кэшбэка при расходах, теперь также могут зарабатывать проценты на остаток по карте!



До 30 мая 2025 года по карте Yelo Light можно получать 6% годовых на остаток, а по картам Yelo Premium и Yelo Infinite — 7% годовых. Более того, в рамках данной акции увеличены лимиты остатка карты:

Yelo Light — максимум 50 000 AZN

Yelo Premium — максимум 100 000 AZN

Yelo Infinite — максимум 500 000 AZN

Yelo Bank также делает кэшбэк ещё более привлекательными. Ежемесячно владельцы карт могут получать высокий кэшбэк, выбрав одну из представленных категорий в соответствии с актуальными трендами. С картами Yelo вы будете получать кэшбэк при расходах и проценты на остаток даже тогда, когда не тратите!



Для большего удобства закажите карту Yelo онлайн и получите её на свой адрес бесплатно: https://bit.ly/3AvoruT.



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!