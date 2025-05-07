АБР поддержит Азербайджан с помощью спутниковых технологий для эффективного управления водными ресурсами

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) окажет поддержку Азербайджану в использовании спутниковых технологий для более эффективного управления водными ресурсами.

Об этом в ответ на вопрос Trend сказала директор департамента АБР по вопросам сельского хозяйства, продовольствия, природных ресурсов и сельского развития в Центральной и Западной Азии Ясмин Сиддики в ходе брифинга, проведённого в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане.

«На самом деле, в прошлом году на COP29 была запущена инициатива От ледников до ферм. Мы провели анализ рисков, связанных с ледниками, в бассейне реки Кура, которая протекает и по территории Азербайджана. Мы изучили ледники, снежный покров и влияние климата на их таяние, а также то, какие последствия это может иметь для водных ресурсов страны. Эта работа недавно была завершена нашими гляциологами», – сказала она.

Сиддики отметила, что инициатива От ледников до ферм реализуется в партнерстве с Зелёным климатическим фондом.

«Это первая региональная инициатива в Центральной Азии и Кавказе, поэтому для нас она имеет особое значение. АБР имеет давнюю историю сотрудничества с Азербайджаном. До сих пор наша поддержка охватывала широкий спектр направлений — от инфраструктурных проектов до политики и бюджетной помощи. Мы рады, что эта инициатива станет первой совместной с правительством Азербайджана в области управления водными ресурсами, ирригации и управления речными бассейнами», – добавила она.

Сиддики напомнила, что в январе текущего года посетила Азербайджан и провела встречу с Государственным агентством водных ресурсов, в ходе которой обсуждались возможные проекты, которые могут быть реализованы при поддержке правительства, Зелёного климатического фонда и АБР.

«В качестве примера — правительство заинтересовано в том, чтобы АБР оказал поддержку в вопросе повышения эффективности полива на уровне фермерских хозяйств. В Азербайджане фермеры обрабатывают небольшие земельные участки, и правительство обратилось с просьбой рассмотреть возможность содействия в консолидации этих участков, что повысит их продуктивность и эффективность. Также нас просят внедрить современные технологии, например, более эффективные системы орошения, которые позволяют точно доставлять воду к корням растений.

Правительство заинтересовано в том, чтобы АБР привнес такие технологические решения, а также оказал поддержку в разработке стратегии и политики в сфере управления речными бассейнами. Сегодня с помощью спутниковых данных и технологий дистанционного зондирования можно проводить мониторинг без необходимости измерений на местности. Мы можем использовать спутниковые технологии, и именно такую информацию мы хотим предоставить правительству», – заключила Сиддики.