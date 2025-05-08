Импорт мёда из Турции в Азербайджан резко сократился
Фото: Азертадж
Азербайджан значительно сократил закупки натурального мёда из Турции: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы и стоимость импорта снизились более чем в два и пять раз соответственно. Помимо Турции, мёд в страну также поставлялся из Украины и России.
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