Импорт мёда из Турции в Азербайджан резко сократился

Фото: Азертадж

Азербайджан значительно сократил закупки натурального мёда из Турции: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы и стоимость импорта снизились более чем в два и пять раз соответственно. Помимо Турции, мёд в страну также поставлялся из Украины и России.

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