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Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама

Политика Материалы 7 мая 2025 19:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Мы взаимодействуем в рамках Движения неприсоединения. Азербайджан председательствовал в этом институте в течение четырех лет и оставил после себя достойный след. Сегодня деятельность Движения неприсоединения как еще более солидного института – в интересах обеих стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

«Сегодня мы в то же время провели обмен мнениями о верховенстве международного права, и здесь также нет никаких разногласий», - отметил глава государства, добавив, что все вопросы должны решаться в рамках международного права, на основе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ стран, а все спорные вопросы должны быть урегулированы путем переговоров, мирными средствами.

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